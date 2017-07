Ragione della crisi attuale della Chiesa nel pensiero di un grande mistico dei nostri tempi.

클릭 수 60

Deme59 1시간 전 팔로우 챗팅

"Nulla mi sembra più grave, contro la Santità di Dio, della presunzione dei chierici che credono, con un orgoglio che è soltanto diabolico, di poter manipolare la verità, che pretendono di fare servire Dio ai loro sogni di grandezza e presumono di rinnovare la Chiesa è di salvare il mondo senza rinnovare se stessi.

In tutta la storia della Chiesa nulla e' paragonabile all'ultimo concilio, nel quale l'episcopato cattolico ha creduto di poter rinnovare ogni cosa obbedendo soltanto al proprio orgoglio senza alcun impegno di santita', in una opposizione cosi' aperta alla legge dell'evangelo che ci impone di credere come l'umanità del Cristo è stata strumento dell'onnipotenza dell'amore che salva nella sua morte."

23 gennaio 1975

Don Divo Barsotti