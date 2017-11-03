Богослов, которого так ценит Франциск, обрушился на него с критикой

Священник из ордена капуцинов, о. Томас Вейнанди, который является известным богословом и бывшим руководителем руководителем аппарата Епископального комитета по вопросам доктрины в США, обратился к Папе Франциску с письмом, в котором он обвинил его в создании "хронической путаницы" путем назначения епископов, которые "раздражают" верующих, унижая важность доктрины, и заставляя обычных католиков "терять уверенность в их верховном пастыре".Вейнанди задается вопросом о том, заметил ли понтифик, что несмотря на все его призывы к диалогу и выражению собственного мнения без оглядки на мнение самого понтифика, большинство епископов хранит гробовое молчание. Вейнанди нашел следующее объяснение данному феномену: "Епископы очень быстро учатся на ошибках. Они быстро поняли, что вы не только не принимаете критику, но и попросту выходите из себя при любой попытке критиковать ваши действия". Он добавляет: "Многие опасаются, что как только они попробуют высказать свое мнение, они будут подвергнуты гонениям, и окажутся отлученными от церкви".В 2013 году Папа Франциск вручил о. Вейнанди медаль "Pro Pontifice et Ecclesiae" за его работу во благо церкви и Папы Римского. Данная медаль является одной из высших наград во всей католической церкви.В 2014 году Папа Франциск назначил о. Вейнанди на одну из должностей Международной Теологической Комиссии сроком на пять лет.