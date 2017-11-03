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Богослов, которого так ценит Франциск, обрушился на него с критикой
Священник из ордена капуцинов, о. Томас Вейнанди, который является известным богословом и бывшим руководителем руководителем аппарата Епископального комитета по вопросам доктрины в США, обратился к Папе Франциску с письмом, в котором он обвинил его в создании "хронической путаницы" путем назначения епископов, которые "раздражают" верующих, унижая важность доктрины, и заставляя обычных католиков "терять уверенность в их верховном пастыре".
Вейнанди задается вопросом о том, заметил ли понтифик, что несмотря на все его призывы к диалогу и выражению собственного мнения без оглядки на мнение самого понтифика, большинство епископов хранит гробовое молчание. Вейнанди нашел следующее объяснение данному феномену: "Епископы очень быстро учатся на ошибках. Они быстро поняли, что вы не только не принимаете критику, но и попросту выходите из себя при любой попытке критиковать ваши действия". Он добавляет: "Многие опасаются, что как только они попробуют высказать свое мнение, они будут подвергнуты гонениям, и окажутся отлученными от церкви".
В 2013 году Папа Франциск вручил о. Вейнанди медаль "Pro Pontifice et Ecclesiae" за его работу во благо церкви и Папы Римского. Данная медаль является одной из высших наград во всей католической церкви.
В 2014 году Папа Франциск назначил о. Вейнанди на одну из должностей Международной Теологической Комиссии сроком на пять лет.
Изображение: Thomas Weinandy, #newsKqxulfywva
Вейнанди задается вопросом о том, заметил ли понтифик, что несмотря на все его призывы к диалогу и выражению собственного мнения без оглядки на мнение самого понтифика, большинство епископов хранит гробовое молчание. Вейнанди нашел следующее объяснение данному феномену: "Епископы очень быстро учатся на ошибках. Они быстро поняли, что вы не только не принимаете критику, но и попросту выходите из себя при любой попытке критиковать ваши действия". Он добавляет: "Многие опасаются, что как только они попробуют высказать свое мнение, они будут подвергнуты гонениям, и окажутся отлученными от церкви".
В 2013 году Папа Франциск вручил о. Вейнанди медаль "Pro Pontifice et Ecclesiae" за его работу во благо церкви и Папы Римского. Данная медаль является одной из высших наград во всей католической церкви.
В 2014 году Папа Франциск назначил о. Вейнанди на одну из должностей Международной Теологической Комиссии сроком на пять лет.
Изображение: Thomas Weinandy, #newsKqxulfywva