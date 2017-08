10 modi per utilizzare bene l’estate in famiglia

VITA FAMILIARE

Flessibilità, ma rispettando un certo ordine

Fare delle attività in famiglia

Gratitudine

Godere di piccole cose

Aprirsi agli altri

Attività culturali

Tempo per leggere

Far visita agli altri

Lingue straniere

Rendere grazie a Dio perché stiamo bene e siamo tutti insieme

05 agosto 2017Gloria Gratacós, direttrice dell’Area Educazione del Centro Universitario Villanueva, esperta di educazione e madre di vari figli, suggerisce 10 modi per utilizzare al meglio l’estate in famiglia.1.. Anche se siamo in vacanza, è importante non perdere del tutto le abitudini acquisite durante l’inverno. Perciò bisogna stabilire un orario, pur con una certa flessibilità e adeguati margini: siamo in una nuova situazione, in un contesto diverso.2.. Anche se ciascuno avrà propri gusti e programmi personali, è importante trovare il tempo per fare tutti insieme alcune cose: cucinare, passeggiare, andare in bicicletta, fare gite, visitare la nostra città, ecc.3.. Il clima disteso dell’estate è adattissimo a favorire la gratitudine, che a volte per la fretta rimane un po’ dimenticata. Saper ringraziare gli altri per un gesto gentile, per i progetti o per aver fatto piacevolmente qualche cosa insieme.4.. Il programma perfetto non ha ragione di essere costoso o stravagante. Dobbiamo insegnare fin da bambini a godere di piccole cose come, per esempio, vedere un tramonto, prendere un gelato, ecc.5.. Stare tutto il giorno noi con noi stessi a lungo andare può non arricchire più di tanto. L’estate è il periodo perfetto per aprirci agli altri: prendi l’iniziativa invitando i tuoi amici a casa e insegna ai tuoi figli a fare lo stesso.6.. Educare il gusto dei più piccoli non ha motivo di essere una cosa noiosa se si fanno buone scelte e si preparano bene: studia le occasioni culturali della tua zona e visitate alcuni musei, monumenti o mostre.7.. La lettura è un viaggio gratuito che nutre i neuroni di grandi e piccini: romanzi di avventure, biografie, racconti... Cerca una biblioteca vicino casa e... a leggere!8.. Durante l’anno, sia per il poco tempo che per le distanze, a volte è difficile far visita ai familiari: nonni, cugini, zii... Inoltre, si può far visita a qualche persona malata o più bisognosa.9.. Metti da parte i formati più accademici e abitua l’intera famiglia a vedere alcuni film in versione originale; vediamo che capisce prima!10.