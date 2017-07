Bischof: Es ist „falsch“, Missbrauchspriester zu laisieren

La Fede Quotidiana

Bischof Domenico Sigalini von Palestrina in der Nähe von Rom sagte vor, dass er es für einen Fehler hält, einen Priester zu laisieren, der sich des Missbrauchs schuldig gemacht hat: „Sobald er laisiert ist und beispielsweise Gymnasiallehrer geworden ist - kann man sicher sein, dass er seine Orientierung geändert hat?“Für Sigalini ist klar, dass Missbrauchspriester bestraft gehören, „aber nicht einmal für einen pädophilen Priester sollte es lebenslänglich geben.“ Der Bischof fügte hinzu: „Sagen wir nicht, dass lebenslange Strafen unmenschlich sind?“„Ich will pädophile Priester keinesfalls decken, aber ein Bischof ist zuerst ein Vater seiner Priester und im Fall von Missbrauch bin ich nicht verpflichtet, es der Polizei zu melden. Zunächst müssen sich die Eltern darum kümmern und erst dann ist der Bischof an der Reihe.“