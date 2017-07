Francis, Planong Magtalaga ng Isa Pang Kardinal

Sa huling consistory noong Hunyo, nais idagdag ni Papa Francis ang isang layman sa listahan ng mga bagong kardinal , isinulat ng pahayagan sa Italya na Giornale. Ang kandidato ni Francis ay si Enzo Bianchi, 74, ang nagtatag ng pinagsamang ekumenikal na Monastic Community ng Bose, Italy.Si Bianchi ay nabibilang sa radikal na makakaliwang espektro at tinatrato ng mabuti ng commercial media. Siya ay sang-ayon sa homoseksuwal at masigasig na tagasuporta ng Amoris Laetitia. Tinanggihan ni Bianchi ang alok ni Francis sapagkat ayon sa Canon Law, dapat siya ay naitalagang pari at obispo bago tumanggap ng pulang birete, sinabi niya na nais niyang manatiling layman "gaya ni Saint Pachomius, Saint Benedict o Saint Francis of Assisi".