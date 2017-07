El cardenal Marx preocupado por los “derechos de los gays”, no por el matrimonio

Augsburger Allgemeine

Para el cardenal Reinhard Marx, de Munich, uno de los miembros del Consejo de Cardenales del papa Francisco, la adopción de un seudo matrimonio gay en Alemania no es una derrota para la Iglesia. Dijo al diarioel 14 de julio: “nosotros simplemente no transformamos nuestras ideas morales en leyes”.Marx acusó a la Iglesia de no ser “pionera de los derechos de los gays” y lamenta que él personalmente no hizo nada contra la anterior ley alemana que procesaba la fornicación homosexual y fue abolida en 1994.