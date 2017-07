La Germania analizza i vaccini per uso umano: i risultati sono PAUROSI e in Italia li censurano.

Herrenberg

Stoccarda

AGBUG e.V. per ricercare gli elementi contenuti nei vaccini attuali.

mercurio

, ma andando avanti, l

16 differenti fiale di vaccini

Micro Trace Minerals

AGBUG e. V

Tutti i risultati dei 16 vaccini investigati sono riassunti

mercurio

nichel

arsenico

uranio

alluminio

Gardasil

Gardasil 9

Synflorix

alluminio

alluminio

vaccini inattivati

É stato tutto insabbiato dai media, la TV ha ordini ben precisi: “Non ditelo in TV, la gente non deve sapere.”Consigliamo a tutti di condividere, l’informazione libera e senza censure ce la creeremo noi sul web!Questi dati scioccanti trovati nei vaccini per uso umano non sono come dire “nell’acqua hanno trovato tracce di alluminio”!! Qui la cosa è gravissima! I vaccini ci vengono iniettati nell’organismo e vanno nel sangue, negli organi e nelle cellule di tutto il corpo.VACCINI E GERMANIA: FIALE ANALIZZATE E UNA VERITÀ SCIOCCANTESono stati donati migliaia di euro ad una società no-profit di, nelle vicinanze di, denominataIn origine, si intendeva indagare i vaccini per il loro contenuto di’associazione ha poi chiesto di estendere le indagini a tutti gli elementi ricercabili.A questo scopo sono state inviateal laboratorio clinico ed ambientale, con sede in Germania, fondato nel 1975, che opera nel campo dell’analisi dei minerali e dei metalli tossici.AGBUG ha ora pubblicato i risultati del primo lotto sul suo sito web (vedi figura 1)I 16 vaccini analizzati sono:Afluria 2015/16 [vaccino antinfluenzale] ,Bexsero [vaccino antimeningococco sierogruppo B, soggetto a monitoraggio addizionale] ,Cervarix [vaccino bivalente antipapillomavirus umano],Gardasil [vaccino quadrivalene antipapillomavirus umano],Gardasil 9 [vaccino 9-valente antipapillomavirus umano] ,Hexyon [nuovo vaccino esavalente, soggetto a monitoraggio addizionale] ,Influvac 2016/2017 [vaccino antinfluenzale] ,Menjugate [vaccino antimeningococco sierogruppo C] ,Menveo [vaccino antimeningococco coniugato sierogruppo A, C, W135 e Y+Neis-Vac C [vaccino antimeningococco sierogruppo C],Prevenar 13 [vaccino antipneumococco 13-valente] ,Rotarix [vaccino antirotavirus],Rotateq [vaccino antirotavirus],Synflorix [vaccino antinfluenzale],Tetanol Pur [vaccino antitetanico],Tetanus Impfstoff Mérieux [vaccino antitetanico]. ha pubblicato da qualche giorno i risultati sul suo sito web.8 febbraio, 2017:Una prima valutazione (8 febbraio 2017) evidenzia quanto segue:Tutti i 16 vaccini verificati contengono piccole tracce diOtto dei 16 vaccini contengono piccole tracce diSei dei 16 vaccini contengono piccole tracce di15 di 16 vaccini contengono piccole tracce diTutti i 16 vaccini contengono piccole tracce di, anche se non dichiarato., contengono il doppio dicome indicato.Il contenuto dinei cosiddettiè da 1000 a 6000 volte superiori al limite per l’acqua potabileTutti questi vaccini analizzati in Germania dimostrano ancora una volta che siamo in presenza di farmaci inquinati sui quali i controlli di sicurezza sono quanto meno insufficienti.Le domande sono ora molteplici e la voglia di chiarezza è sempre più grande.Quali danni causano queste sostanze in persone allergiche? In che modo gli effetti patogeni delle sostanze contenute nei vaccini agiscono (sappiamo benissimo che agiscono in maniera sinergica tra loro) ?Perché queste sostanze patogene sono incluse in tutti i vaccini?Non dimentichiamo che diversi medici e scienziati hanno sottolineato la tossicità dell’alluminio sul nostro sistema immunitario eppure, lo iniettiamo nei nostri figli, sottoponendoli a vaccinazione dove il medesimo è presente in tracce. Ovviamente la controparte continua a sostenere l’assoluta non tossicità di tali elemente grazie alla loro presenza in micro parti.Questo vale anche per gli individui immunocompromessi?(Fonte: www.vacciniinforma.it