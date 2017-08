I travestiti sbagliano – L'uomo non è una mente senza corpo

L'arcivescovo militare USA Timothy Broglio, commentando la decisione del presidente Trump di escludere i travestiti dal servizio militare, ha detto che l'annuncio di Trump ha mancato di centrare l'essenza del problema: "L'ideologia gender mina l'antropologia cristiana di base, definendo la persona come una mente senza corpo e il corpo come mero strumento."Ancora: "Orientamento sessuale e problemi di identità di genere riflettono un atteggiamento sociale sbagliato e rapidamente in crescita, cioè che comportamenti individuali nella vita dovrebbero perseguire schelte immediate e personali invece della verità eterna".