Erzbischof entweiht seine Kathedrale - und merkt es nicht einmal

Canadian Catholic News

Eine riesige, hässliche und bewegliche Roboter-Spinne mit Soundeffekten wurde am 27. Juli auf die Kathedrale Unserer Lieben Frau in der kanadischen Stadt Ottawa gesetzt. Viele Umstehende beurteilten das Spektakel als „sakrilegisch“, „dämonisch“ und „respektlos“. Nicht so der verantwortliche Erzbischof Terrence Prendergast. Er war von der Kritik überrascht.Prendergast sagte vor: „Meine Mitarbeiter an der Kathedrale und ich erwarteten, dass einige… dagegen sein könnten, aber wir dachten, es wäre minimal.“Der Erzbischof bereut den Skandal noch immer nicht: „Ich bedaure, nicht genügend verstanden zu haben, dass andere dieses Ereignis so unterschiedlich sehen würden.“