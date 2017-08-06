Журналист, всегда выступавший на стороне Франциска, раскритиковал неудачные слова Папы Франциска о Венесуэле

Clarín

4 августа римский корреспондент ежедневного аргентинского издания, Хулио Альганьярас, заявил о том, что требование Папы Франциска прекратить деятельность Учредительного собрания Венесуэлы стало "крупнейшим дипломатическим провалом за более чем четыре года пребывания у власти". По словам Альганьяраса, такое требование "свидетельствует о вопиющей бестактности, которая кажется просто невозможной на фоне традиционной дипломатичности Ватикана".На протяжении многих лет Альганьярас восхвалял "революционный и прогрессивный" характер папской власти Франциска.Привычка выступать против разнообразных проектов уже после их реализации была классическим приемом архиепископа Бергольо, особенно когда такие действия касались лиц, к которым он испытывал как политические, так и идеологические симпатии.