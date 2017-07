Il Vaticano parla come "Planned Parenthood" o "Gruppo per i Diritti Gay"

"La Civiltà Cattolica" si

Il portavoce di papa Francesco, padre Antonio Spadaro SJ ha polemizzato su , www.laciviltacattolica.it/…/fondamentalismo… in un articolo molto studiato, contro "Fondamentalismo Evangelico e Integralismo Cattolico negli USA".Prima della pubblicazione,era consultata con la Santa Sede.Il giornalista Robert Royal scrive su www.thecatholicthing.org/…/are-americans-f… che la principale preoccupazione dell'articolo è "che la collaborazione tra Cattolici ed Evangelisti nel combattere la guerra della cultura è veramente una scommessa per creare una teocrazia in America".Commenta: "Solitamente si sente una accusa come quella da "Planned Parenthood" [rete abortista] o dai gruppi per i diritti gay o da frange accademiche. Non dal Vaticano".Royal vede infatti "qualcosa come una teocrazia emergente negli Stati Uniti", precisamente "la teocrazia dell'assolutismo sessuale che non può tollerare pluralismo o dissenso".