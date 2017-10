A. SOCCI: ritornare alla sconvolgente visione di papa Leone XIII per capire quello che sta succedendo oggi nella Chiesa

13 ottobre 1884.

«a un tratto lo si vide drizzare energicamente il capo, poi fissare qualche cosa al di sopra del capo del celebrante. guardava fisso, senza batter palpebra, ma con un senso di terrore e di meraviglia, cambiando colore e lineamenti».

«finalmente, come rivenendo in sé, dando un leggero, ma energico tocco di mano, si alza. Lo si vede avviarsi verso il suo studio privato. I familiari lo seguono con premura e ansiosi. gli dicono sommessamente: “Santo Padre, non si sente bene? Ha bisogno di qualcosa?”. Risponde: “Niente, niente”. Dopo una mezz’ora fa chiamare il Segretario della congregazione dei riti e, porgendogli un foglio, gli ingiunge di farlo stampare e di farlo pervenire a tutti gli ordinari del mondo».

Si trattava della famosa preghiera a san Michele Arcangelo

era una lunga invocazione al capo delle milizie celesti perché incatenasse Satana all’inferno impedendogli di dilagare nel mondo contro la Chiesa e le anime (questa preghiera fu inopinatamente cancellata dopo il Concilio).

Leone XIII ebbe la visione dei demoni che si addensavano sul Vaticano e sulla basilica di San Pietro

un misterioso e agghiacciante dialogo nel quale Satana sfidavail Signore affermando che se avesse avuto mano libera avrebbe distrutto la sua Chiesa in cento anni.

E’ per questo – secondo le parole del cardinale

Ivan Dias

a Lourdes nel 2008 – che nell’ultimo secolo Dio ha inviato la Madonna sulla terra con apparizioni tanto straordinarie e profetiche, per avvertire, sostenere e confortare i suoi figli immersi nella grande battaglia.

Papa «scrisse di sua mano uno speciale esorcismo contenuto nel rituale romano. Questi esorcismi egli raccomandava ai vescovi e ai sacerdoti di recitarli spesso nelle loro diocesi e parrocchie. egli lo recitava spessissimo lungo il giorno».

«Ecco la Chiesa, Sposa dell’Agnello Immacolato, saturata di amarezza e abbeverata di veleno da nemici molto astuti; essi hanno posato le loro empie mani su tutto ciò che c’è di più sacro. Laddove fu istituita la sede del beato Pietro e la cattedra della Verità, là hanno posto il trono della loro abominazione nell’empietà; in modo che colpito il pastore, il gregge possa essere disperso».

SIA LA VISIONE DI LEONE XIII, CHE IL SEGRETO DI FATIMA E LE VISIONI DELLA EMMERICH HANNO AL CENTRO IL PAPATO. IL DRAMMA DEL PAPATO. E STABILISCONO CHE AL CULMINE DELLO SCATENAMENTO DI SATANA QUELLO SARÀ L’OBIETTIVO SUPREMO DELLE FORZE INFERNALI.

Leone XIII fu Papa dal 1878 al 1903 (…). Parliamo di un grande Papa, che è stato un ottimo Pontece, dotato di saggezza, senso della realtà, consapevolezza del momento storico, prudenza e coraggio.Ebbene il fatto misterioso di cui parliamo gli accadde ilQuel giorno, assistendo a una seconda messa di ringraziamentoDicono i testimoni che, protettore della Chiesa, che da allora fu fatta recitare alla fine della Santa Messa in tutte le chiese del mondo:Degno di nota il fatto che Benedetto XVI abbia voluto far fare una statua in onore di san Michele Arcangelo da collocare nei giardini vaticani, a protezione della piccola città del Papa (…). Ma per quale motivo Leone XIII scrisse quella preghiera? E cosa gli era successo durante la messa? Cosa aveva visto e sentito?Il Papa disse che si trattava del futuro della Chiesa. In effettiche – assalita dalle forze infernali – tremava paurosamente. Il Papa udìSi può cogliere in questa «sfida» apocalittica il disprezzo di sempre che Lucifero ha verso gli uomini che accusa davanti al Creatore di essere al servizio suo, di Satana, e non figli di Dio.Mentre, nel consentire questa sfida da parte del Signore c’è il suo amore appassionato ed eterno che vuole le sue creature liberamente capaci – con la sua grazia – di opporsi al Maligno, vincerlo e ottenere così l’immenso dono della salvezza e della divinizzazione.Dunque Leone XIII non solo scrisse quella preghiera a san Michele Arcangelo facendola recitare, da quel momento in poi, alla fine della Messa in tutte le chiese, ma – come sottolineò il cardinale Nasalli Rocca – ilDunque nella redazione originale di questo misterioso esorcismo in(contro satana e gli angeli apostati), scritto da Leone XIII e inserito obbligatoriamente nel Rituale romanum, si leggeva questa enigmatica formula:E’ una formula che sconcerta e per questo, alcuni decenni dopo, sotto il Pontificato di Pio XI, quell’esorcismo venne accorciato e questa fu una delle frasi cancellate. Per prudenza. Perché poteva essere «» come si disse anche di quella parte del Segreto di Fatima che non è mai stata rivelata.Lo sconcerto che suscita la frase tagliata dall’esorcismo è simile al terrore che attanagliava suor Lucia quando non riusciva a scrivere quel testo. Avevano qualcosa di terribile in comune? (…)