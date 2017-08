El papa Francisco se involucra en un crimen gay

El papa Francisco escribió a la madre de Vincenzo Ruggiero, un homosexual italiano de 25 años de edad que fue asesinado por otro homosexual el 7 de julio en un ataque de celos a causa de su relación con un travesti con quien Ruggiero estaba cohabitando.Ruggiero es descrito en los medios de comunicación como un activista homosexual y ex "Mister Gay de Italia", aunque no aparece entre los recientes ganadores de este certamen. La carta de Francisco, firmada por el arzobispo Georg Gänswein, informa a la madre de Ruggiero que Francisco planea un encuentro privado con ella. No es claro el motivo por el cual Francisco se involucró tan íntimamente en este caso.