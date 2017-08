Một giáo sĩ dũng cảm và một vị Tổng giám mục hèn nhát

Marco di Just là một thủ lĩnh hướng đạo sinh trong giáo xứ Staranzano, Ý. Vào tháng sáu vừa qua, ông đã bước vào một cuộc giả hôn nhân đồng tính. Kết quả, Cha Francesco Fragiacomo, linh mục của giáo phận, đã viết trên bảng tin giáo phận của ông rằng các thành viên Công giáo có nghĩa vụ tuân theo mô hình gia đình được chỉ ra bởi Chúa Kitô, và ông cũng yêu cầu di Just từ bỏ chức vụ của mình.Đội hướng đạo sinh từ chối để di Just đi. Ngoài ra, Cha phó của Cha Fragiacomo, Cha Eugenio Biasiol, tuyên úy của đội hướng đạo, cũng có mặt tại buổi giả kết hôn trên.Cuối cùng, sau một khoảng yên lặng dài, Tổng Giám mục địa phương Carlo Roberto Maria Redaelli của Gorizia đã đưa ra một thông điệp không rõ ràng, đề nghị không nên tin vào "Mani giáo và các luật định sẵn" mà nên dựa vào việc tự "nhận định". Một nhóm người đồng tính luyến ái ở địa phương đã đồng ý với ông.Vào ngày 17 tháng 07, Cha Fragiacomo đã yêu cầu Tổng giám mục phải phát biểu một các dễ hiểu hơn, "Đây không phải là một sự khiêu khích mà nó là một yêu cầu rõ ràng tối thiểu và cần thiết cho sự phục vụ và liên lạc của chúng ta", Fragiacomo giải thích.