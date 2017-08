François est-il un tueur de vocation ?

Bureau central des statistiques

Les chiffres révélés récemment par ledu Saint-Siège montrent que sous le règne du pape François la crise des vocations est revenue. Le ralentissement des vocations est particulièrement évident dans les pays qui suivent le libéralisme séculaire du pape comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France et la Suisse.Là où on critique la ligne imposée par François, comme en Pologne ou en Afrique, la situation est différente. Les vocations restent stables et augmentent parfois. En Allemagne, où le pape François a un soutien très fort, les vocations sont pratiquement inexistantes.