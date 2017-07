Cardinal Müller : "je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de dialogue"

Il Foglio

Dans une interview avec, le préfet licencié de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal Gerhard Ludwig Müller, souligne qu'il a toujours été fidèle au Pape François : "Ça n'a jamais été une loyauté réduite à de l'adulation."Interrogé sur le cardinal pro-gay Christoph Schönborn, qui a déclaré que sa position sur Amoris Laetita contredit celle de Müller, il répond : "Il se peut que le cardinal Schönborn ait une vision opposée à moi, mais sa position peut également s'opposer à celle qu'il avait avant de changer d'avis.Au sujet du refus du pape François de dialoguer avec les cardinaux du Dubia, Müller dit : "Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de dialogue calme et serein". Il ajoute: "À ce jour, je n'ai entendu que des diatribes et des offenses contre ces cardinaux. Mais ce n'est ni la façon ni le ton de continuer. Et, "Nous, évêques, avons le droit, le droit divin même, de discuter ouvertement".Sans mentionner son nom, le Cardinal Müller critique la passion de François pour l'environnement : "Nous avons beaucoup de laïcs qui sont compétents dans ce domaine", dit-il, "Jésus n'a pas confié le gouvernement séculier du monde aux apôtres. Les princes-évêques existaient il y a des siècles, et ils ne furent pas bons pour l'Église."