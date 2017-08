Progresso: Haiti proibisce pseudo-matrimoni gay

Il senato di Haiti ha approvato il 1° agosto un progetto di legge che proibisce gli pseudo-matrimoni gay e le dimostrazioni pubbliche in supporto del vizio omosessuale. La proposta è stata approvata con un margine di voti di 14-1.Il senatore Carl Murat Cantave, che ha presentato la proposta di legge, ha detto che era necessaria per proteggere i giovani e le famiglie dalla depravazione. "È un guadagno per la nostra cultura", ha detto. "È un guadagno per la nostra nazione".La proposta di legge probabilmente passerà anche nella Camera dei Deputati di Haiti.