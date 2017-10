MANDURIA: PROFEZIA SULLA MORTE DI SAN GIOVANNI PAOLO II

In un grande bagliore appare la Madre di Cristo, oh meravigliosa Creatura di bianco vestita! I suoi capelli scuri si lasciano sfiorare dal vento perché questa volta non ha il copricapo. Tre gigli stanno irti davanti alla sua persona e sembrano avere radici nel globo terrestre sottostante. Ad un certo punto Lei mi parla.

Viene una grande battaglia che infurierà contro la Chiesa. Non appena il mio Martire Bianco sarà nato al cielo, il novello successore di Pietro dovrà solcare gli oceani tenendo dritta la Nave nella direzione della “fermezza” sulle verità che Cristo vi ha trasmesso.

Quando l’umanità comincerà ad essere avvertita seriamente in concomitanza dello spostamento dell’asse della terra potrai cominciare a contare i giorni suoi. Verrò a prenderlo nell’anno in cui questa data (25 Marzo) coinciderà con il giorno del venerdì santo

soprattutto in quei giorni occorrerà essere forti e concreti nella testimonianza cristiana.

(Dopo che ci siamo raccolte in preghiera Lei è svanita tracciando un segno di croce nell’aria).



(Messaggio del 25 marzo 2002)

(Messaggio profetico di ogni anno reso noto il 25 agosto 2005)

Sia lodato Gesù Cristo!Figlia mia, il mondo deve ritrovare la purezza, soprattutto i giovani giacciono tra una moltitudine di peccati impuri! Anche il sacerdozio ha bisogno di essere preservato da mille pericoli!La famiglia spesso è luogo di impudicizie anziché essere palestra di amore e purità. Questi tre gigli che vedi rappresentano pure le tre virtù teologali:la fede che vorrei dagli apostoli,la speranza che debbono nutrire le giovani generazioni,la carità con cui la famiglia deve coltivare i rapporti e gli affetti.Prega figlia mia perché si realizzino alcuni disegni che sono stati pensati dal Signore per queste ore.”Mia signora del Cielo, verrà presto da te il Santo Padre?”“Non questo anno e neppure il prossimo!”“L’altro anno ancora?”“No!”.“Ci benedirà a Pasqua?”“Figliola, il mondo riceverà molte benedizioni;Anche tu questo anno inaugurerai una pagina nuova di vita, ma molti pericoli ti circuiranno; Io allora sarò la, accanto a te!Preghiamo e ringraziamo il Signore perché userà la Sua Misericordia verso tutti in una maniera mai vista”.Nascita al Cielo di Giovanni Paolo II:Spostamento dell'asse terrestre di 10 cm con lo Tsunami in Indonesia:: Venerdì Santo