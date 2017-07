Der Vatikan erlaubt einer Ordensfrau, Hochzeiten vorzustehen

radio-canada.ca

Am Samstag feierte die kanadische Schwester Pierrette Thiffault in der Gemeinde Lorrainville in Témiscamingue eine Hochzeit. Das berichtetSchwester Pierrette spendet in der Diözese Rouyn-Noranda bereits seit dem Jahr 1984 Taufen. Nach einer Anfrage erhielt sie am 23. Mai von der Kongregation für den Gottesdienst die Erlaubnis, auch Hochzeiten vorzustehen.