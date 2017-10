Deutschland: Moslem bezeichnet Priester öffentlich als „Schwein“ – keine Reaktionen

Ein Moslem hat einen Priester von Werl in der Erzdiözese Paderborn an der Kasse eines Supermarktes beschimpft. Das berichtet der Pfarrbrief von Werl.Der Priester trug priesterliche Kleidung. Er wartete hinter einer muslimischen Frau an der Kasse. Deren Ehemann ging auf den Priester zu und beschimpfte ihn in einer fremden Sprache. Die Intonation machte deutlich, dass er beschimpfte.Der Priester reagierte nicht. Als der Mann den Einkaufswagen des Priesters schüttelte und schob sagte der Priester ruhig, dass er auf Deutsch sprechen könne, weil er das verstünde. Der Mann antwortete auf Deutsch: „Du Ungläubiger!“, „Du Schwein!“Ohne weiteren Kommentar zog der Priester sein Handy hervor und rief die Polizei. Dort erfuhr er, dass man für solche Angelegenheiten „nicht zuständig“ sei. Die vielen Leute, die umherstanden, blieben teilnahmslos.