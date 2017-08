Was geschah bei dem Anschlag in Nigeria?

Vanguard

Pfarrer Jude Onwuasor von der Kirche des heiligen Philipp in der südnigerianischen Stadt Ozubulu hat den Anschlag eines unbekannten Schützen während der Sonntagsmesse um 7 Uhr morgens rekapituliert. Laut dem Pfarrer eröffnete der Schütze, der ganz in schwarz gekleidet war, zweimal das Feuer auf die Gläubigen. „Wir wollten gerade mit den Fürbitten beginnen, als das ganze Drama begann.“Joel Obunadike, der seinen Onkel, seine Schwägerin und ein Baby verlor, sagte vor, dass sie zum Altar schauten, als der Schütze von hinten auf sie feuerte.„Ich bin nicht sofort hinausgestürmt wie andere. Die meisten Leute, die getötet oder verletzt wurden, waren jene, die versuchten zu entkommen.“For "prayers of the faithful" see: en.wikipedia.org/wiki/General_Intercessions