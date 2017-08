Notes reportés de juillet 2017(en travail, pas fini)

💖: Début et fin de ma vie. L'Amour ✝ et le Ciel se donne à moi à: 10 min à pied ;)

Comment ne pas y aller 🐎?

2 juillet, à 10:01

L'évangélisation: Émue de compassion devant la blessure du péché; je donne Jésus qui donne la Vie: Maintenant et toujours! Paix!



J'ai en vie qu'une chose commence? Je le fait moi-même! ;) Esprit du Dieu Vivant, viens chez nous! 🌷 🦅ALLUME-LE FEU! ALLUME-LE FEU!

11 juillet, à 18:50

;) 🌼 Ref Jn-4 Le Christ, puit de charité, oriente et féconde tout l'ordre temporel. Buvons-y sans cesse.

🌼conséquences différentes. Si je cherche le bonheur:Je dois semer ce que je veux récolter 💛Bon arbre/bon fruit Actions différentes/

💖 🌼 🦋Je choisis:La folie de l'Éternel avant la sagesse des hommes..

💞commence, lorsque je comprend que: Du mystère de l'autre, JE NE COMPREND RIEN! 🐹 Alors/j'acceuil!

Prendre soin de soi..: 💖

C'est d'apprendre l'amour et le respect qu'il m'est dù(Comme enfant de Dieu) et l'appliquer.= guérison. St Paul)Deuxième lecture du jour:

« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez »



Le péché 😈 : est incohérent avec la nature humaine. C’est l’antithèse de celui de qui elle tiens son origine ✝= Blessure L'Humilité💞commence, lorsque je comprend que: Du mystère de l'autre, JE NE COMPREND RIEN!🐹 Alors/j'acceuil!St Paul)Deuxième lecture du jour:« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez »

La guérison/ (les blessures et leurs comportements) : Passe par l'expérience du PARDON

La miséricorde 💙:Jésus, tu as plus à coeur de nous guérir, que de nous montrer notre péché. Sois béni!

Marie 💙,nous apprend la perfection de la prière:-Je suis la servante du Seigneur, qu'il s'accomplisse en moi comme tu le dit. 💖1Lc

L'origine de nos actions part de l'intention. Elle est soit bonne ou mauvaise.De là:Le fruit.Détachement de soi=Pureté d'intention

🌺Le commandement exige plus d'humilité et d'abnégation que d'être obéissant dans les petites tâches. Commander=servir

🐘Paix!

😉Paix et Libération! Ne laissons pas la peur nous empêcher de faire le bien: Alors le Mal peut faire ce qu’il veut.😉Paix et Libération!

🍄 Leadership:Les bergers reconnaissent les capacités des gens pour le service. Il les mettent à profit pour le bien commun.

💖La Confiance s'appuie sur la Bonté du Cœur du Créateur, entièrement. L'Amour ne peut décevoir celui qui lui remet tout! Paix 🦋 💖

❤La Joie chrétienne: Est dans le don la vie,chaque instant /Puisé à l'Amour du Cœur du Christ =Germe de Résurection,Vie Éternel! ❤

La source de l'âme, part de la relation a Dieu: Lui abreuve.Cela est agissant dans l'action. La prière chrétienne est Vie

Important- LE RÔLE DE L'ÉGLISE, ET RELIGIEUX(se): OUVRIR LA PORTE DU CIEL SUR LA TERRE POUR LES GENS.Un doigt est important l'oreille et le rein aussi, mais on des fonctions différentes.. Nous avons besoin des organismes de soutiens qui font un travail plus physique. et nous avons besoin de la PRÉSENCE DE DIEU, qui nous rend la liberté et nous rend davantage humain. MISSION DE L'ÉGLISE: DONNER JÉSUS!-Donnez -nous la Vie, la Vérité et le Chemin en Jésus fils du Père qui aime par dessus la souffrance.. Ainsi que le Pain du Ciel . Amen! Paix et Joie!Donc aussi de la Parole, en qui dieu est Présent.. Cette Parole vis dans notre chair , nous fait comprendre qui nous sommes. ;) xx bénédictionsEnfant de Dieu, nous le sommes, en celui qui nous créa..:Fait pour aimer et être aimer.. Dieu est Amour , fait à sa ressemblance, l'épanouissmenet prend sa raison dans notre nature même. ;) xxx7 juillettes péchés sont pardonné,.. et pour vous montré que le Fils de l'Homme à sur la Terre de pardonné les péchés il dit: lève toi et marche.. (réf ?)(de ce texte nous voyons que Jésus établis un lien directe entre la guérison(physique cette fois) et la capacité de pardonné ;) Libération et Joie!C'est l'expérience de l'amour qui nous donne envie de changer! ;) cette rencontre! Paix..Conséquence: L'ange dit et l'Esprit viendras sur toi.. Alors: l' enfantement de l'Église l'accomplissement de l'entièreté de la promesse qui y est exprimé dans la MAGNIFICAT. Que la Vierge Marie puisse nous accorder l'humilité de recevoir la Volonté du Père à sa suite! ;) Amen! Paix Joie et Libération!Magnificat, accomplissement de la promesse de l'Église: Personnelle et globale: MERCI SEIGNEUR! 1 Lc -46Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur47et mon esprit s’est rempli d’allégresseà cause de Dieu, mon Sauveur,48parce qu’il a porté son regard sur son humble servante.Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse,49parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses :saint est son Nom.50Sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent.51Il est intervenu de toute la force de son bras ;il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse ;52il a jeté les puissants à bas de leurs trôneset il a élevé les humbles ;53les affamés, il les a comblés de bienset les riches, il les a renvoyés les mains vides.54Il est venu en aide à Israël son serviteuren souvenir de sa bonté,55comme il l’avait dit à nos pères,en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours. »L'aventure avec Dieu oriente et purifie le désir donc l'action, ce par l'Amour du Père qui vis en nous par l'Esrti: tout à la Gloire de Dieu.. et la Gloire de Dieu c'Est l'Homme debout heureux.. ;) merci Seigneur!Qui veux devenir la maitre devienne le serviteur de tous..Commander ca se fait à genoux à laver les peid des gens qui ont besoin et demande de l'aide.. Paix et réjouissance!(Attention: la prudence est charité et discerné par elle (est bonne), la peur est l'arrêt de Vie, action, ;) xx Paix)