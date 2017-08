Un prêtre courageux et un évếque poltron

Marco di Just est un chef scout de la paroisse de Staranzano, en Italie, qui a contracté en juin pseudo-mariage homosexuel. En conséquence, le père Francesco Fragiacomo, curé de la paroisse en question, a écrit dans son bulletin paroissial que les chrétiens sont obligés de suivre le modèle familial indiqué par le Christ et il a demandé à Marco di Just de quitter son poste.La troupe ccout a refusé de le laisser partir et Eugenio Biasiol, prêtre assistant du père Fragiacomo et chapelain de la troupe, a même assisté au pseudo-mariage.Enfin, après un long silence, l'archevêque Carlo Roberto Maria Redaelli de Gorizia a produit un message opaque recommandant de ne pas faire confiance aux "lois manichéennes et toutes faites" mais plutôt au "discernement". Un groupe local d'homosexuels militants était d'accord avec lui.Le 17 juillet, le père Fragiacomo a demandé à son archevêque de faire des déclarations compréhensibles : "Ce n'est pas une provocation mais une nécessaire exigence de la clarté nécessaire à notre service et à notre communion."