Die „arme Kirche” macht einen unerwünschten Fortschritt

In Italien geht die finanzielle Unterstützung für die Kirche dramatisch zurück. Die Italiener können acht Promille ihrer Steuern an einzelne, ganz bestimmte Einrichtungen zweckwidmen, darunter die katholische Kirche. Für den Spender fallen keine zusätzlichen Kosten an. Allein in den letzten drei Jahren verlor die Kirche mehr als eine Million Spender. Obwohl die Italiener mehrheitlich katholisch sind, unterstützen nur 32% in ihren Steuererklärungen die Kirche. Beobachter machen die linken politischen Positionen von Papst Franziskus für den Rückgang verantwortlich, insbesondere seine Unterstützung der Masseneinwanderung.