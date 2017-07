Schockierende Nachrichten über die Entlassung von Kardinal Müller

Ein Zeuge packt aus

Marco Tosatti/OnePeterFive(Auszug)(...) Aber das Schockierende für unsere Leser ist, was wir im heutigen Artikel von Marco Tosatti lesen. Es ist der Brief von José Arturo Quarracino, dem Neffen des Kardinals Antonio Quarracino, Erzbischof von Buenos Aires:„Ich bin Argentinier, der Neffe des verstorbenen Kardinals Antonio Quarracino (des Vorgängers von Mons. Bergoglio in der Erzdiözese Buenos Aires). Ich kenne seit 1973 den Mann, der heute Papst Franziskus ist. Ich habe ihn auch als echten „Eigentümer“ der Universität von El Salvador erlebt, und ich habe ihn als Pfarrer der Erzdiözese Buenos Aires handeln gesehen. Ich will nicht ins Detail gehen, aber das, was im Artikel (5 Fragen an Kardinal Müller) berichtet wird, passt genau zur üblichen Vorgehensweise des damaligen Kardinals und Erzbischofs Bergoglio und des Kanzlers der Universität. Wie man so sagt: ”Wenn es nicht wahr ist, ist es sehr ähnlich.”Hier bestätigt der Neffe des Kardinals den Bericht als originalgetreue Rekonstruktion von OnePeterFive: „Ich glaube nicht, dass der Kardinal Müller in irgendeiner Weise gelogen hat. Ich kenne sehr genau den aus Machtgier ausgeübten “jesuitischen Terrorismus” und das Netzwerk von verstreuten Informanten in den Einflussbereichen und die Vorwände (Tricks) und die Zweideutigkeit in Bezug auf Schlüsselfragen (die Grundlehre). Wenn ich zwischen dem Bericht von Tosatti/OnePeterFive (5 Fragen) und der “Version vom Vatikan-Sprecher” wählen muss, wähle ich den Bericht von Tosatti/OnePeterFive, ohne Zweifel."Ich möchte nur etwas hinzufügen: Falls jemand noch Zweifel darüber hat, was von Tosatti berichtet wurde und was der Neffe des Kardinals Quarracino sagt: Dies ist kein Einzelfall! Was Bergoglio dem Kardinal Müller angetan hat, ist kein Einzelfall!***Quelle: