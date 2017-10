«LA ZIZZANIA SI CONFONDERA' CON IL GRANO MA IL SIGNORE LI SEPARERA'»: Parole di speranza da Anguera

1. IL MESSAGGIO

Il seme sarà sparso e contaminerà il cuore di molti uomini.

La zizzania crescerà e molti si confonderanno pensando sia il grano, ma il Signore separerà il Suo popolo da tutta la malvagità.

Aprite i vostri cuori all’Azione dello Spirito Santo e mai sarete ingannati dai traditori della fede.

Amate

difendete

verità

Avanti nella difesa della verità.

2. APPROFONDIMENTO TEMATICO: "VIVETE NEL TEMPO DELLA GRANDE CONFUSIONE SPIRITUALE"

tempo della

grande confusione spirituale

« gigante delle false dottrine »

Due porte sono aperte, ma solo attraverso la Vera Dottrina si arriva alla salvezza .

Regno è diviso, ma non permettete che i nemici di Dio vi ingannino »

molti ferventi nella fede, si ritireranno.

La

grande confusione spirituale si espanderà in tutto il mondo e molti vivranno nel dubbio e nell’incertezza »

3. POSIZIONE DELLA CHIESA

Di fronte a tutto questo l'atteggiamento più prudente è fermarsi e riflettere, leggere bene ciò che disse Nostro Signore Gesù Cristo riguardo agli ultimi tempi prima della sua seconda venuta, conoscere anche il libro della Rivelazione, l'Apocalisse di San Giovanni, il libro più sconosciuto e più disprezzato dai moderni teologici razionali che sminuiscono tutto, perfino la verità sul matrimonio sacramentale e sull'Eucaristia" (1).

Note:

Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace di Anguera, trasmesso il 19/10/2017 (4.542).« Cari figli, soffro per quello che vi attende.Dall’albero malvagio non verranno frutti buoni.State attenti.laPiegate le vostre ginocchia in preghiera, perché solamente così potete allontanarvi da tutto quello che è contrario al Signore.Siate miti e umili di cuore, perché solamente così potete riconoscere la Voce di Dio.Rimanete fermi nel cammino che vi ho indicato.Cercate forze nelle Parole del Mio Gesù e nell’Eucaristia.La vostra vittoria è nelle Mani del Signore.Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità.Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.Amen.Rimanete nella pace ».La Regina del Pace, ad Anguera, sta insistendo molto su questo tema: la Chiesa e l’umanità vivono, oggi, nel». Si tratta di una costatazione più che d una profezia. Una costatazione, però, che assume accenti drammatici sia per la sua reiterazione costante che per un ulteriore avvertimento della Vergine SS.: « è solo l’inizio dei dolori », « il peggio deve ancora venire »…I credenti, però, sanno cosa fare per rimanere illesi in mezzo a tante insidie perché l’Immacolata offre da tempo un solido programma di resistenza spirituale per non essere sopraffatti dalle tenebre. Tuttavia il pericolo di divenir preda delpende su tutti coloro che non prendono sul serio la gravità della situazione attuale e non impugnano le armi spirituali che la Vergine Immacolata ha a tutti offerto per sostenere la buona battaglia:- « Vivete nel tempo della grande confusione spirituale.Non permettete che il demonio vi inganni. Il(n° 4.440, 11/3/2017);- « I tempi difficili che vi predissi nel passato, sono arrivati. State attenti. La grande confusione spirituale si diffonderà eSoffro per quello che vi attende » (n° 4.451, 4/4/2017);- « Camminate verso un futuro di grandi confusioni spirituali. Come nel passato, dottrine pagane saranno abbracciate come verità e molti saranno contaminati » (n° 4.457, 18/4/2017);- «(n° 4.464, 2/5/2017);- « Questo è il tempo della grande confusione spirituale. Il demonio vuole allontanarvi dalla verità seminando il veleno mortale delle false dottrine. State attenti » (n° 4.476, 30/5/2017)."Le apparizioni sono assolutamente attendibili. Durano da 30 anni esatti e sono accolte con grande sapienza e prudenza dalla Chiesa, nella figura incaricata ufficialmente del Vescovo Dom.Zanoni Demettino Castro, arcivescovo di Feira de Santana, Bahia, Brasile.Pedro Regis è un cattolico, missionario, da 30 anni non si è mai arricchito sulle apparizioni e ha girato mezzo mondo a sue spese e a spese di un'associazione che sostiene le sue missioni di evangelizzazione, per portare l'annuncio del Vangelo a tutti, specialmente ai più poveri e lontani.La sua vita è irreprensibile e i frutti spirituali, che non fanno rumore mediatico come altre apparizioni, sono ben noti alla commissione teologica che da più di venti anni studia le apparizioni e anche le profezie e specialmente tutte quelle già compiute che sono un numero grande e costante. Ogni mese si compie una profezia sempre con alcuni anni di preavviso! Moltissime le conversioni, il ritorno ai sacramenti, i cambiamenti radicali di vita delle persone che entrano in contatto con Pedro e con questi messaggi, che portano verità e luce evangelica.Pedro è stato, inoltre, sottoposto ad approfondite indagini psichiatriche per escludere qualsiasi patologia, ed è risultato perfettamente sano di mente.1) Le righe citate sono una opportuna recente chiarificazione di Fabio di