ROSENKRANZMUTTI 47분 전

Ich kann mir denken, was Sie beim Anblick von

Kaplan Olding gedacht haben, "Sarah for Pope",

aber denken Sie daran: Egal ob Priester heterosexuell

ticken oder homosexuell - so lange sie den Zölibat

strikt beachten und ihre Triebe nicht "ausleben",

ist das in Ordnung.

Aber zur Sache: Solche Äußerungen wie die von

Kpl. Olding sind völlig fehl am Platze, denn sie

vergrößern nur noch Unsicherheit und Chaos in der

Kirche!