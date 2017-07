Austria: dottrina cattolica sull'omosessualità sono processo

kreuz-net.at

Einheitsübersetzung

Catechismo della Chiesa Cattolica

Günther Schneeweiß-Arnoldstein, redattore diè stato incriminato in Austria per aver scritto che la fornicazione omosessuale è "fornicazione omosessuale" e "deviante" e per aver chiamato la sifilide "una punzione di Dio". Pertanto un procuratore di Vienna lo ha accusato di "incitamento" contro gli omosessuali. Il processo avrà luogo il 25 luglio.Nella traduzione ecumenica ufficiale in tedescola condanna in Romani 1:27 chiama comportamento omosessuale "Unzucht" (fornicazione). Ilchiama ogni attività sessuale fuori dal matrimonio “fornicazione” (CCC 2353).