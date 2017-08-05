Бразильский епископ: "Гомосексуализм - это божий дар"

Изображение: Antônio Carlos Cruz Santos, #newsMrkiijquqs

По заявлению епископа Антонио Карлоса Круз Сантоса из бразильского города Кайко, гомосексуализм - это не заболевание, и не результат осознанного выбора человека, а настоящий божий дар. Во время проповеди, видеозапись которой была опубликована в сети 30 июля, Сантос сравнил гомосексуализм с историей чернокожих людей, которых "не считали за людей из-за сильных предубеждений и стереотипов".По словам священника, гомосексуалисты должны быть "интегрированы" в жизнь Церкви, потому что "милосердие" и "сострадание" превыше всего. Он также привел цитату противоречивого заявления Папы Франциска "Кто я такой, чтобы судить?"