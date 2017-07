Italyanong Mamamahayag Lumabag sa Kabanalan ng Kumpesyunaryo

Millennium

Ang mamamahayag na si Ersilio Mattioni ng Italyanong buwanang, ay nagkumpisal sa lugar ng Milan, at nagkunwari na siya'y tunay na nag-aalala sa radikal na katayuan ni Papa Francis, upang linlangin ang mapagkukumpisalang pari at ilathala ang kanilang mga sinabi. Sa isang artikulo na inulat ni Mattioni, sinabi sa kanya na hindi nagkakamali si Francis anumang oras na buksan niya ang kanyang bibig o ang isang pampublikong halik ng dalawang homoseksuwal ay kasuklam-suklam.Nakipag-usap ang Lasa isa sa mga biktima ni Mattioni, si Padre Armando Bosani ng Vanzaghello na hindi matandaan ang pekeng kumpisal ni Mattioni, "Madaming pumupunta dito upang magkumpisal at magpahayag ng pagkawala at kabalisahan sa papa, kahit sa labas ng parokya. Imposible na may matandaan akong partikular na isa... "