L'Académie du Vatican pour la Vie attaque Human Life International

Académie pour la Vie

cruxnow.com

Human Life International

Vincenzo Paglia, archevêque du Vatican et président de, pense qu'il est urgent d'élargir la vision pro-vie. Ildéclare àqu'être pro-vie c'est aussi lutter pour l'environnement, contre la pollution, aider les personnes âgées et lutter contre l'oppression des enfants.Paglia attaque l'une des plus prestigieuses organisations pro-vie catholiques, "Human Life International", et décrit par exemple sa mission face aux "maux de l'avortement, de la contraception, de l'euthanasie / du suicide assisté et de la redéfinition du mariage", mais ne fait aucune mention du commerce des armes ou de la peine de mort (il y a près de 3 000 individus actuellement dans le couloir de la mort aux États-Unis).Paglia oublie de mentionner quen'a pas non plus de programme pour aider les ecclésiastiques détraqués