Talpe della Fede

Tutte le apparizioni della Madonna concordano che sono in arrivo ulteriori castighi sull'umanità.Le nuvole non fanno cadere la pioggia e l'acqua incomincia a scarseggiare causando la siccità. Questo era stato predetto.Un tempo si facevano le Processioni. Erano tutti bigotti?Tutti questi incendi e terremoti così frequenti sono normali? Tutto nella regola? Questo era stato predetto. Stolti e ciechi!Purtroppo la stragrande maggioranza delle persone non si convertirà mai senza l'avvertimento e anche li dobbiamo pregare perché aprano il cuore al cambiamento di vita perché ciò non è scontato.Sono quasi tutti sulla via della dannazione oggi nel mondo; quasi tutti senza accorgersi dei loro peccati, avendo persa la capacità del discernimento.Già negli anni 50, quando la Chiesa era ancora cattolica, la Madonna a Fatima disse ai pastorelli che moltissimi erano quelli che si perdevano, cosa dovrebbe dire oggi? La gente convive e non si sposa e genera figli su figli, quando non abortisce, ma non gli interessa che quei figli nascono già con un rischio di dannazione spropositato a causa della società anticristica in cui vivono.Nel Sacro Vangelo è scritto: "Piangete sui vostri figli. Un giorno si dirà 'beate le sterili e i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allatato".Questi sono i tempi.Non vogliamo capire cosa significhi dannarsi, cosa significhi perdere la propria anima immortale per sempre. Non lo sappiamo, non ne capiamo tutta la gravità e il dolore che ne consegue, sia per l'anima che per la nostra carne. Stare vicini a satana per l'eternità, vederlo nel suo vero e orrido aspetto e odiarlo e sentirne tutto l'odio eternamente.Meditare sull'inferno deve essere una delle cose che dovremmo fare costantemente perché è una delle meditazioni che ha creato i santi.Inutile nascondercelo: Gesù è amato da troppi pochi ed è più facile che le persone si salvino per paura dell'inferno che per amore suo perché non sanno amarlo, non vogliono amarlo, non lo amano semplicemente.Preghiamo San Giuseppe che almeno nel momento della morte queste persone abbiamo un piccolo spiraglio in cui la grazia possa entrare al fine di salvarle.