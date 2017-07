Giornalista Italiano Viola Santità del Confessionale

Millennium

Il giornalista Ersilio Mattioni del mensile italianoè andato a confessarsi nella zona di Milano, fingendo essere un fedele che si preoccupa delle affermazioni radicali di papa Francesco, al fine di circuire i confessori e di pubblicare le loro parole. In un articolo, Mattioni ha riferito di esseresi sentito dire che Francesco non è infallibile ogni qual volta apre bocca o che un bacio in pubblico tra due omosessuali è disgustoso.Laha parlato con una delle vittime di Mattioni, padre Armando Bosani di Vanzaghello, il quale non poteva ricordare la finta confessione di Mattioni. "Sono talmente in tanti che vengono a confessarsi ed esprimono smarrimento e perplessità di fronte a questo pontificato, anche da fuori la parrocchia. È impossibile che io possa ricordarne una in particolare..."