Gesuita pro-morte attacca cardinale pro-vita

El Mercurio

#newsCiksaiffrr Foto: Jorge Medina, © Biblioteca Congreso Nacional de Chile , CC BY

Il cardinale Jorge Medina, 90 anni, un ex prefetto della Congregazione per il Culto Divino, che vive da pensionato in Cile, ha scritto una lettera all'editore del giornale cilenocontro l'introduzione dell'aborto nel paese. Ha anche fatto un appello a non votare per la Cristiano Democratica Carolina Goic, perché è pro-morte. "Coloro che si rendono complici in tale atrocità non dovrebbero ricevere il voto di alcun cristiano".Parlando a una stazione radio, il padre gesuita Felipe Berrios ha oltraggiato Medina chiamando la sua lettera contro l'omicidio di bambini non nati "aggressiva", "una tipica pastorale di terrore" e "una lettera senz'anima che non vede l'anima delle persone".Berrios è un attivista di sinistra protetto dai potenti media commerciali per i quali anche scrive.