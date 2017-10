Piusbruderschaft erhält Unterstützung von Kardinälen und Bischöfen

Mit Papst Franziskus hat ein Modernismus „ohne Spitzfindigkeiten und Unterscheidungen“ und viel aggressiver als zuvor die Kontrolle Roms übernommen. Das sagte Bischof Bernard Fellay, der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX), in Buenos Aires anlässlich des 40jährigen Jubiläums der Bruderschaft in Argentinien.Fellay erklärte, dass die Bruderschaft immer wieder Unterstützungserklärungen von Bischöfen und Kardinälen erhält. Sogar Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ein traditioneller Feind, bat um Hilfe: „Er sprach zweifellos auch im Namen anderer Kardinäle.“ Die Hilfe würde darin bestehen, „sich in die Kirche integrieren zu lassen, um die Modernisten zu bekämpfen“.Nach dem Vortrag von Fellay sagte eine Frau, die für Ihre Dienste an der Bruderschaft geehrt wurde: „Nachdem wir all‘ diese Dinge gehört haben, ist das einzige, was klar zu sein scheint, die Verwirrung.“