Liberaler Journalist: Franziskus treibt den Zusammenbruch der Kirche bewusst voran

Evangelii Gaudium

Die katholische Kirche bricht weiter zusammen und „Franziskus scheint den unausweichlichen Kollaps bewusst voranzutreiben“. Das schreibt der liberale Journalist Robert Mickens in. Mickens wurde im Jahr 2014 von der Zeitungals Vatikanist entlassen, nachdem er Benedikt XVI. als „die Ratte“ bezeichnet hatte.Jetzt lobt Mickens Franziskus dafür, dass er „die Grundlage für den Abbau“ der gegenwärtigen Struktur der Kirche lege. Er glaubt, dass Franziskus die Kirche durch vier soziologische Prinzipien von philosophischen Ideen „befreien“ will. Die soziologischen Prinzipien finden sich in der apostolischen Exhortation• Die Zeit ist mehr wert als der Raum [?]• Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt [was eine Trivialität zu sein scheint]• Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee [als ob das Erfassen der Wirklichkeit nicht von Ideen geleitet würde]• Das Ganze ist dem Teil übergeordnet [als ob die Teile nicht das Ganze konstituierten]