Eksperto: Simbahang Katoliko Nahahati sa Dalawang Partido

religionnews.com

"Ang Romano Katoliko ay maliwanag na nahahati sa pagitan ng Partido ni Francis at ng Partido ni Benedict", isinulat ni Mark Silk sa. Si Silk ay isang propesor ng relihiyon sa pampublikong buhay ng Trinity College sa Hartford, Connecticut. Ayon sa kanya "hindi pa, simula noong araw ng mga Jesuita at Jansenist na ang mga Katolikong elite — klerigo at lay intellectual —ay naglaban-laban gaya ngayon."Kinokonsidera ni Silk na si Joseph Tobin ng Newark, ay ginagawang maging isa sa pinakaprogresibo at sang-ayon sa homoseksuwal na obispo sa Amerika ni Francis, isang kardinal bilang palaso sa pana patungo sa "konserbatismo" ni Benedict XVI.