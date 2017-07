Benedikt XVI. würdigt Kardinal Meisner: „Das Boot der Kirche ist fast zum Kentern voll“

Beim heutigen Requiem von Kardinal Meisner verlas Erzbischof Georg Gänswein ein Grußwort des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Er hat es auf Bitten von Kardinal Rainer Maria Woelki von Köln verfasst.Benedikt XVI. hatte noch am Tag vor dem Tod Meisners mit ihm telefoniert. „Was mich an den letzten Gesprächen mit dem heimgegangen Kardinal besonders beeindruckt hat, das war die gelöste Heiterkeit, die innere Freude und die Zuversicht, zu der er gefunden hatte. Wir wissen, dass es ihm, dem leidenschaftlichen Hirten und Seelsorger, schwerfiel, sein Amt zu lassen und dies gerade in einer Zeit, in der die Kirche besonders dringend überzeugender Hirten bedarf, die der Diktatur des Zeitgeistes widerstehen und ganz entschieden aus dem Glauben leben und denken. Aber umso mehr hat es mich bewegt, dass er in dieser letzten Periode seines Lebens loszulassen gelernt hat und immer mehr aus der tiefen Gewissheit lebte, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist.“Benedikt XVI. schreibt weiter, dass Meisner in jüngster Zeit wegen zweier Dinge immer froher wurde: eine wachsende Beichtpraxis bei jungen Menschen und ein Wachsen der eucharistischen Anbetung.