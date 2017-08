Bundestagswahlen 2017

Bananenrepublik der Blockparteien

Es stellt im Grunde eine Verharmlosung der politischen Verhältnisse in Deutschland dar, von einerzu sprechen. Nach dem politischen* ist die neue deutsche demokratische Republik in die Situation gekommen, die schlimmsten diktatorischen Gesetze auf deutschem Boden beschlossen zu haben, die jemals ein deutsches Parlament beschlossen hat. Die Altparteien sind längst alles Blockparteien, am schlimmsten CDU und SPD. Wir haben damit faktisch eine demokratische Diktatur. Und doch fordern die neuen modernen Herausforderer AfD und DiB, also dieund die, unverdrossen noch mehr Demokratie. Man hat nicht verstanden, dass Demokratie bereits prinzipiell Diktatur ist, könnte man meinen. Vielleicht zeichnet sich aber auch ab, und es spricht einiges dafür, dass der Aufbruch dieser beiden neuen Initiativen, tatsächlich mehr Freiheit zu bringen vermag und man unter dem Begriff Demokratie tatsächlich mehr Selbstständigkeit der Privaten, mehr Selbstinitiative und nichtpolitische Handlungsfreiheit anstrebt. Insoweit - und beide Wahlprogramme geben das her - stellt die, die sich aufmachen, das festgefahrene Panzergefüge des Blocks der längst diktatorisch gewordenen Altparteien aufzubrechen. Einen starken Mann wie Putin, Orban, Erdogan oder Trump dürfen die Deutschen sicher nicht wählen, das weiss jedes Kind. Dabei haben wir mit Maas, Merkel & Co. bereits tatsächlich sehr viel schlimmere Diktatoren am Hals als die Länder der Vorgenannten. Die neuen Herausforderer, AfD und DiB sind jedenfalls liberaler, was im politischen Sinne sicher positiv ist und ein Zeichen der Hoffnung. Zeichen einer Hoffnung, die wir dringend brauchen, wollen wir unter der Diktatur der Altparteien nicht in unserer irdischen Existenz und unserem Glauben vernichtet werden.