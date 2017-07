Papa Francis "Lumalandi sa Mundo"

La Fede Quotidiani

Sa isang pakikipagpanayam ngnoong ika-23 ng Hulyo kay Marcello Pera, isang pilosopo at dating presidente ng Senado ng Italya, muli niyang binatikos si Papa Francis , "madami akong pasubali tungkol sa kanyang interpretasyon sa doktrina ng Katoliko". Tila para kay Pera si Francis ay "laban sa tama at matatag na tradisyon at lumalandi sa mundo".Naniniwala si Pera na sumusunod si Francis sa "makataong pagkakawang-gawa" at ipinapakita sa pagsakop ng Islam sa Europa "isang ugali ng pagsuko", na nakikita ni Pera kay Francis gayundin tungkol sa doktrina ng Katoliko.