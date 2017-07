Deutsche Diözese bejubelt Homosexuellen-Marsch

Die deutsche Diözese Rottenburg -Stuttgart bewarb in den sozialen Netzwerken den Stuttgarter Homosexuellen-Marsch vom 29. Juli. Sie lobte eine katholische Jugendgruppe, die zu dem Anlass um Gebet für „Toleranz für eine vielfältigere Gesellschaft“ aufgerufen hatte.Die Diözese veröffentlichte zu dem Beitrag Bilder, welche Menschen in einer katholischen Kirche in Stuttgart zeigen, die im Kreis um eine Regenbogenfahne stehen. Stimmen in den sozialen Netzwerken weisen darauf hin, dass die Kirche in Deutschland bedeutungslos geworden ist, weil sie die Anerkennung durch den Mainstream sucht.Der pro-homosexuelle Kardinal Walter Kasper ist ein früherer Bischof von Rottenburg-Stuttgart.