Si Satanas Ba ang Namumuno? Vatican Nag-promote ng Ideolohiyang Pro-Abortion

lifesitenews

Planned Parenthood

Ang kontrobersyal na Pontifical Academy of Science ay magdadaos ng pagpupulong tungkol sa pagkontrol ng populasyon sa ika-2 hanggang ika-4 ng Nobyembre sa Vatican, ulat ng. Ang ilan sa mga magsasalita ay sina:- ang Alemang siyentipo ng klima na si Hans Schellnhuber, isang tagapagbabala sa global-warming- ang ekonomistang Indian na si Partha Dasgupta, tagasupota ng pagkontrol sa populasyon at fan ng isang-batang-polisiya ng China- ang ekonomista ng U.S., Jeffery Sachs kung saan para sa kanya ang aborsyon ay epektibong paraan upang mawala ang "hindi inaasahang bata"- politiko ng U.S., Gobernador ng California, Jerry Brown, na sumusuporta sa abortion network naSa ika-27 ng Pebrero hanggang unang araw ng Marso, ang Vatican ay magdadaos ng kontrobersyal na pagpupulong sa "Biyolohikal na Pagkalipol" tampok ang mga pro-abortion na mga magsasalita.