Padre Martin, Pinabulaanan ang Homoseksuwalismo

Noong ika-10 ng Hulyo, ang Pari ng New York na si Gerald Murray ay naglathala sa ncregister.com ng pagsusuri sa Building a Bridge ng Heswita na si James Martin.Isinalaysay ni Murray na ang dahilan ng libro ni Martin ay upang itaguyod ang paglubay sa turo ng Simbahan na ang sodomiya ay labis na imoral. Kanyang binatikos si Martin sa pagtanggi sa turo ng Katesismo "na ang 'pagkahilig' sa 'homoseksuwal na gawi' ay isang 'malubhang karamdaman' (2358)".Tinawag ni Martin ang homoseksuwal na gawi na "iba" imbes na "karamdaman". Sagot ni Padre Murray, "Mangangahulugan ito, na ang Diyos ay lumikha ng dalawang magkaibang kaayusan sa pag-uugaling seksuwal na parehong mabuti at tama ayon sa kanyang kalooban".Nais ni Martin na tanggapin ng mga homoseksuwal ang kanilang karamdaman. Kinontra naman ito ni Murray: "Ang masamang pagkahilig o gawi sa kasalanan ay dapat makita ng mga Kristiyano sa kung ano sila, at ito ay labanan".