di Léon Bertoletti . Roba vecchia. Il cattoalcolico del tempo presente, alla moda di questo secolo, non tollera l’amaro Bossuet. Lo lascia sullo scaffale, quando lo trova; non lo beve, non lo studia, non lo legge, forse neppure lo conosce. Ma a 390 anni dalla nascita (Digione, 27 settembre 1627), il vescovo cattolico, teologo, predicatore Giacomo Benigno, autore di un’ameriana …