Рассеянный Новый Епархиальный Епископ

12 июля Папа Франциск назначил миланского епископа-помощника Пьерантонио Тремоладу новым епископом Брешии, Италия. Тремолада известен своей рассеянностью. Когда потерянные вещи были найдены в семинарии, где он преподавал, они были немедленно приписаны ему.Тремолада однажды посетил дворец епископа в Милане, где он потерял ключ от машины. Те, кто нашел их, сказали, что Тремолада уже ушел и возвращался в семинарию. Они связались с ним по мобильному телефону.Тремолада сказал им, что он в поезде и что он забыл, что он приехал на своей машине.