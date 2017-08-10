Апокалипсис сегодня? Кардинал Берк: "Возможно, что это правда"

По словам кардинала Рэймонда Лео Берка, текущую ситуацию в Церкви можно описать, как "замешательство, раскол и ошибку", при этом сама ситуация является "крайне сложной". В ходе своей речи 22 июля в Кентукки, он заявил о том, что Церковь "утратила ясность" своего учения.Берк рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться во время конференции, посвященной ритуалам церковной службы: "Ко мне подошел очень молодой пастор, и спросил меня о том, считаю ли я, что конец света близок. Выражение его лица говорило о том, что он спрашивает меня совершенно серьезно, и он глубоко озабочен этим вопросом. Без особого стеснения я ответил ему, что считаю, что это может быть правдой".