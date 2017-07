Superiore Generale Prega tra Monaci Buddisti

Jesuit Asia Pacific Conference

Il 15 luglio, il controverso Superiore Generale dei Gesuiti, Fr. Arturo Sosa, ha partecipato durante una visita delle comunità gesuite un Cambogia a un gruppo di dialogo cristiano-buddista ed è entrato per la prima volta in vita sua in un tempio buddista.Foto pubblicate sul social media dellamostrano Sosa vestito come un laico, seduto sul pavimento del tempio tra monaci buddisti a mani religiosamente giunte.