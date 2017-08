1. August



Wenn du Ihn nicht läßt, wird Er dich nicht lassen. (Der Weg 730)



Erhoffe alles von Jesus: du hast nichts, bist nichts, kannst nichts. - Er wirkt, wenn du dich Ihm ganz überläßt. (Der Weg 731)



Jesus! - In Dir ruhe ich. (Der Weg 732)



Daß dir alles gleichgültig ist? - Täusche dich nicht. Wenn ich dich in diesem Augenblick nach Menschen oder Unternehmungen fragen würde, in die du für Gott deine ganze Seele gelegt hast, würdest du feurig Auskunft geben, mit der Anteilnahme eines Menschen, der von seinen eigenen Dingen spricht.



Dir ist längst nicht alles gleichgültig. Nur sind auch deine Kräfte nicht unbegrenzt... Du brauchst Zeit für dich. Diese Zeit kommt auch deinen Werken zugute, weil du letzten Endes das Werkzeug bist. (Der Weg 723)

Körperliche Erschöpfung. - Du bist... zusammengebrochen. - Ruhe dich aus. Stelle die äußere Tätigkeit ein. - Hole dir ärztlichen Rat. Gehorche ihm und mache dir weiter keine Sorgen. Bald wirst du zu deinem Leben zurückkehren und dein Apostolat noch besser machen, wenn du treu bist. (Der Weg 706)