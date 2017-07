Pari: "Lagi Akong Nagdadala ng Condom Kung Kailangan"

Proyecto Puente

mexiconewsdaily.com

Noong Huwebes, Si Padre Tomás Herrera na ipinanganak sa Espanya at nagtatrabaho sa Mehiko ay sinabi sa isang panayam sana itinuturing niya ang sariling "malaya" sa seksuwal na buhay: "Lagi akong may dalang condom kung kinakailangan". Inamin ni Herrera na nagkaroon siya ng mga seksuwal na relasyon noon ngunit hindi kailanman gumamit ng condom hanggang sa ngayon.Samantala, ang artsidiyosesis ng Hermosillo, Mexico, ay humingi ng paumanhin, ulat ng. Iimbestigahan nila ang pangyayari at magdedesisyon sa kahihinatnan.