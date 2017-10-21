Георг Ратцингер: "Мой брат находится в здравом уме и твердой памяти"

Deutsche Presse-Agentur

93-летний монсеньор Георг Ратцингер, который является братом 90-летнего Бенедикта XVI, только что вернулся в немецкий Регенсбург после визита к бывшему Папе Римскому, проживающему в Ватикане.В ходе беседы сРатцингер сообщил, что его брат находится в неплохом состоянии. У него есть проблемы при ходьбе, и он не очень хорошо видит, но "он находится в здравом уме и твердой памяти".